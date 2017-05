Zürich (awp/sda/reu) - Die UBS kauft in Brasilien zu. Die Schweizer Grossbank übernehme die Mehrheit am Vermögensverwalter Consenso mit Sitz in Sao Paulo, teilte das Institut am Dienstag mit. Die neue Tochter verwaltet ein Vermögen von umgerechnet rund 5,5 Mrd EUR. "Diese Transaktion wird es UBS ermöglichen, ihre Expansion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...