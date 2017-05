Heute stehen in den USA neue Daten zum US-Immobilienmarkt an. Bekanntermaßen ist die eigengenutzte Immobilie in den USA üblicherweise das größte "Asset" der Konsumenten. Und oft genug wird ein Anstieg der Immobilienpreise dazu genutzt, bestehende Hypotheken zu erhöhen.

Warum die Entwicklung am US-Immobilienmarkt wichtig ist

Diese zusätzlichen Mittel können dann in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...