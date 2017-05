Mannheimer Morgen zum Scheitern des Rechts auf Vollzeit Überschrift: Trugschluss der Union Es zeugt nicht gerade von politischer Weitsicht der Union, wenn sie den Sozialdemokraten nun ein populäres Thema für den Wahlkampf überlässt. Über Monate wurde in der großen Koalition um ein Rückkehrrecht von Teilzeitbeschäftigten in Vollzeitarbeit gerungen. Umfragen zufolge stecken mindestens 750 000 Frauen in der Teilzeitfalle. Sie würden gern wieder länger arbeiten, doch viele Betriebe stellen sich quer und argumentieren mit mangelnder Planungssicherheit. Merkwürdig nur, dass das gesetzlich verankerte Recht auf Teilzeit seit Jahr und Tag gut funktioniert. Offenbar auch in kleineren Unternehmen. Denn diese Bestimmung greift ab einer Belegschaft von 15 Mitarbeitern. Warum sollte das nicht auch umgekehrt gehen - zurück zu mehr Vollzeitjobs? Mit ihrer Verweigerung glaubt die Union, der Wirtschaft einen Gefallen zu tun. Doch das ist letztlich ein Trugschluss. Wer den Fachkräftemangel beklagt, der kann nicht die Augen vor ungenutzten Potenzialen verschließen. Gerade Frauen sind häufig sehr gut qualifiziert. Die SPD wird nun im Wahlkampf den Finger in die Wunde legen. Das ist ihr nicht zu verdenken. Mit einem faulen Kompromiss, der Millionen Teilzeitbeschäftigte in kleineren Betrieben außen vor lässt, hätte sich die Partei keinen Gefallen getan. Besser kein Gesetz als ein praktisch wirkungsloses. So betrachtet kann es in der nächsten Wahlperiode eigentlich nur besser werden. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

