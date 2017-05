NEW YORK (dpa-AFX) - Der in der Schweiz beheimatete Rohstoffkonzern Glencore greift einem Pressebericht zufolge nach dem US-Agrarhändler Bunge. Es sei nicht klar, an welchem Punkt sich Gespräche zwischen den beiden Unternehmen befänden, berichtete das "Wall Street Journal" am Dienstag auf seiner Internetseite unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Es könne auch sein, dass kein Geschäft zustandekomme. Anleger feierten den Bericht dennoch, der Aktienkurs von Bunge sprang zuletzt um 16 Prozent nach oben.

Die Amerikaner werden derzeit an der Börse mit 11,5 Milliarden US-Dollar bewertet. Eine Übernahme von Bunge würde Glencore zu einem großen Spieler auf dem US-Agrarmarkt machen. Dieses Ziel hat Konzernchef Ivan Glasenberg schon länger vor Augen./he/la

