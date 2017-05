Essen (ots) - Hannelore Kraft hat vorgemacht, wie es anständig geht: Noch am Abend der Niederlage trat sie als Chefin der Landes-SPD zurück. Sie klebt nicht an Ämtern, sie hat die Verantwortung für ein schlechtes Wahlergebnis übernommen. Respekt für so viel Charakterstärke.



Norbert Römer, langjähriger Fraktionschef der SPD, macht vor, wie es nicht gehen sollte: Er klammert sich ans Amt, will unbedingt weiter mitreden, an den Rädchen drehen, den eigenen Nachfolger aufbauen, andere Kandidaten verhindern. Als wäre am 14. Mai nichts passiert. In der SPD träumen viele vom "Neuanfang". Stattdessen lautet die Devise: "Weiter so". Im alten Trott, mit bekannten Gesichtern. Warum will ein Mann von 70 Jahren nach langer Amtszeit und nach einer krachenden Niederlage weiter die Fraktion führen? Und warum lassen Partei und Fraktion ihm das durchgehen?



Diese Postenschieberei wirkt zutiefst irritierend. Auf die Partei und auf viele Bürger. Stattdessen wäre Demut angebracht.



