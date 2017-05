Hat Russland im Wahlkampf Kontakt mit Trumps Team gehabt? Die Russland-Affäre belastet seine Präsidentschaft immer mehr - doch es kommen noch mehr Details ans Licht. Der Geheimdienst äußerte sich in Washington.

Der frühere CIA-Chef John Brennan hat weiteres Öl ins Feuer der Russland-Affäre um US-Präsident Donald Trump gegossen. Ihm seien Informationen bekannt, wonach Mitglieder des Trump-Wahlkampfteams Kontakte zu russischen Regierungsstellen hatten, sagte Brennan am Dienstag vor dem Geheimdienstausschuss des US-Abgeordnetenhauses in Washington. Auf die Frage, ob den vorliegenden Informationen zufolge Trump persönlich in die Russland-Kontakte verstrickt sei, sagte Brennan, das könne er öffentlich nicht sagen.

Brennan sei persönlich besorgt gewesen, als er von den Kontakten erfuhr, sagte er vor dem Ausschuss. Russland habe aggressiv versucht, Einfluss auf den Wahlkampf zu nehmen. Auf Geheimdienstebene habe es Versuche gegeben, das offiziell zu unterbinden.

Unterdessen sagte der amtierende Nationale ...

