Berlin (ots) - Was immer man über Donald Trump sagen mag, diesen US-Präsidenten, dessen bisherige Regierungszeit in Washington oft genug einer clownesken Reality-Show glich. In Nahost hat er keine schlechte Figur gemacht. Es fällt einem zwar schwer, ausgerechnet Trump, der mit den Saudis ein Waffengeschäft über Hunderte Milliarden Dollar abschloss, die Rolle eines Friedensstifters abzunehmen. Aber die knallharte Interessenspolitik, die damit einhergeht, bringt zumindest frischen Wind in die erstarrten Verhältnisse im israelisch-palästinensischen Konflikt.



