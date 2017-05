Halle (ots) - Man kann sich vorstellen, wie toll es für die Eltern gewesen sein muss, ihre Kinder so glücklich zu erleben. Und dann ein Knall, und das Glück schlägt um in eine Katastrophe. Mütter und Väter schreien nach ihren Töchtern. Man kann davon ausgehen, dass der Mörder sich kaltblütig sein Ziel ausgesucht hat, um maximalen Schrecken zu verbreiten: eine große Konzerthalle, eine international bekannte Künstlerin, Kinder unter den Opfern. Das lässt niemanden kalt.



