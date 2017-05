Halle (ots) - So fragwürdig Trumps Dämonisierung Teherans ist: die Konstellationen im Nahen Osten sind für Israel günstig, um neue Verhandlungen auf den Weg zu bringen. Es liegt an Netanjahu, sie zu nutzen. Vor allem von ihm hängt ab, ob eine Friedenskonferenz zustande kommt. Zu bezweifeln ist auch, ob der sprunghafte Trump wirklich am Ball bleibt.



