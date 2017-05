Der Täter ist identifiziert. Die Ermittler wollen nun wissen, ob er Unterstützer hatte. Medienberichten zufolge wurde der Bruder in Gewahrsam genommen. Es bestehen Zweifel, ob der IS tatsächlich hinter der Tat steckt.

Nach dem Selbstmordanschlag auf ein Pop-Konzert in Manchester mit mindestens 22 Toten hat die britische Polizei den Hauptverdächtigen identifiziert. Die Ermittlungen konzentrierten sich am Dienstag auf die Frage, ob der mutmaßliche Attentäter alleine handelte oder Unterstützer hatte.

Premierministerin Theresa May sprach von einem "feigen Terroranschlag". Der sogenannte Islamische Staat (IS) reklamierte das schwerste Attentat in Großbritannien seit zwölf Jahren, bei dem auch mehrere Kinder getötet wurden, für sich. Ungereimtheiten in ihren Angaben ließen jedoch Zweifel aufkommen, ob die Extremisten-Miliz wirklich verantwortlich ist.

Die Polizei durchsuchte mehrere Häuser in der nordenglischen Stadt. Ein 23-Jähriger wurde festgenommen, bei dem es sich Medienberichten zufolge wohl um den Bruder des Hauptverdächtigen handle. In London wurden erhöhte Sicherheitsvorkehrungen angeordnet.

Die Polizei sagte, der mutmaßliche Attentäter heiße Salman Abedi. Zwei US-Regierungsvertreter mit Kontakt zu den britischen Behörden erklärten, der 22-Jährige sei vermutlich von London mit dem Zug nach Manchester gekommen. Seine Eltern seien 1994 aus Libyen nach London ausgewandert. Seit mindestens zehn Jahren lebten sie im Süden Manchesters.

Der Attentäter sprengte sich nach Polizeiangaben ...

