Andersen Tax gibt diese Woche mit Stolz sein Debüt in Polen bekannt, da die polnische Mitgliedsfirma von Andersen Global, Taxperience, ihren Namen offiziell auf Andersen Tax ändert. Mit Einbeziehung des Standortes in Warschau verfügt Andersen Tax durch die Mitgliedsfirmen und partnerschaftlich verbundenen Unternehmen von Andersen Global weltweit über mehr als 63 Standorte.

"Wir sind hocherfreut, auch weiterhin den Maßstab für Qualität anzugeben und die internationale steuerliche Beratung auf unsere Klienten zu erweitern", erklärte Matthew O'Shaughnessy, Partner von Andersen Tax. "Unsere Übernahme des Namens Andersen steht für unsere Integration in die globale Organisation und unsere Fähigkeit, einen nahtlosen Service an Standorten in aller Welt zu bieten."

Aleksandra Kalinowska, Partnerin von Andersen Tax in Polen, fügte hinzu: "Als ehemalige Mitarbeiterin von Arthur Andersen wurde ich bereits zu Beginn meiner Laufbahn mit erstklassigem Service vertraut gemacht, der auch weiterhin Standard bei uns ist. Diese Rückkehr zum Namen Andersen passt hervorragend zu unserer Firma, unseren Klienten und unseren fundamentalen Werten."

Die Firma wird unter dem Namen Andersen Tax auch weiterhin Unternehmen und Einzelpersonen Steuer- und Buchhaltungsleistungen in den Bereichen Transferpreise, Internationales Steuerrecht, direkte und indirekte Steuern sowie Immobiliensteuer bieten. Die Firma verfügt über Fachleute, die in allen Branchen tätig, aber auf Produktion, Finanzdienstleistungen, Pharmazeutika und IT spezialisiert sind. Andersen Tax in Polen beabsichtigt, den Umfang seiner Geschäfte bis Ende des Jahres 2019 zu verdreifachen und sein Team in Polen maßgeblich zu vergrößern.

"Das Team von Andersen Tax in Polen setzt sich leidenschaftlich ein und hat gegenüber seinen Klienten starkes Engagement bewiesen", so Mark Vorsatz, CEO von Andersen Tax. "Unser gemeinsamer Name ist ein Symbol dafür, dass die Chemie zwischen uns stimmt und wir gemeinsame Wertvorstellungen haben, und ich freue mich auf diesen nächsten Schritt in der Geschichte unserer Firma."

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss von Mitgliedsfirmen mit mehr als 2.000 Fachleuten und einer Präsenz von über 63 Standorten weltweit.

