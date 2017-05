Superior Industries International, Inc. ("Superior") (NYSE:SUP), der größte Hersteller von Aluminiumrädern für Leichtkraftfahrzeuge in Nordamerika, hat heute bekanntgegeben, dass die Bezugsfrist für die Offerte zum Kauf der ausstehenden Aktien der UNIWHEELS AG ("UNIWHEELS") abgelaufen ist.

Die Offerte lief am 22. Mai 2017 ab. Zum Zeitpunkt des Ablaufs wurden 11.445.080 Aktien gültig angedient. Das sind rund 92,3 % der Stammaktien von UNIWHEELS, die zu einem durchschnittlichen Preis von 233,67zl pro Aktie von Superior übernommen werden. Im Rahmen der Offerte schrieb die UNIWHEELS Malta Holdings, der Mehrheitsaktionär von UNIWHEELS, rund 61,3 % der Stammaktien von UNIWHEELS aus.

Die Transaktion wird am 30. Mai 2017 abgewickelt werden.

Über Superior Industries

Superior mit Hauptsitz in Southfield im US-Staat Michigan ist der größte Hersteller von Aluminiumrädern für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge in Nordamerika. Über seine Einrichtungen in den USA und in Mexiko beliefert das Unternehmen den Erstausrüstermarkt mit Aluminiumrädern. Zu den Hauptkunden zählen BMW, FCA, Ford, General Motors, Mazda, Nissan, Subaru, Tesla, Toyota und Volkswagen. Superior ist an der New Yorker Börse notiert und ist Teil der Standard Poor's Small Cap 600 und Russell 2000 Indizes. Weitere Informationen finden Sie unter www.supind.com.

