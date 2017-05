Design Data, eines der führenden Unternehmen für Software für 3D-Stahldetaillierung und Building Information Modeling (BIM, Bauwerksdatenmodellierung), hat bekanntgegeben, dass das Steel Construction Institute (SCI) kürzlich die Software SDS/2 2016 für Verbindungsdesign von Design Data bewertet hat.

SDS/2 verfolgt mit der Berücksichtigung der Eigenschaften von Rahmen und Aufstellfähigkeit beim Verbindungsdesign einen einzigartigen, intelligenten Ansatz; die automatische Kollisionsverhütung ist Teil des Verbindungsdesigns. Außerdem kann SDS/2 die Verbindungen eines Projekts auf Qualität hin realisieren und den Anwendern so bei der Erstellung der für sie am wirtschaftlichsten herzustellenden und zu errichtenden Verbindungen helfen.

Zum Verfahren von SCI gehörte die eingehende Prüfung des Ausgangs eines Verbindungsdesigns für jeden Verbindungstyp: Endplatten mit partieller Tiefe, Lamellenplatten, Säulenspleiße, Balkenspleiße, Verbandsanschlüsse und gebolzte Momentverbindungen (Endplatten). Jede Verbindung wurde eingehend auf numerische Richtigkeit für das spezifische Arrangement geprüft; es wurde jedoch auch nachgewiesen, dass wichtige, sämtlichen Verbindungen gemeinsame Prinzipien korrekt implementiert wurden.

Die Bewertung durch das SCI erfolgte gemäß Eurocode 3: Design von Stahlstrukturen, BS EN 1993, sowie der entsprechenden Annexe für Großbritannien. Außerdem wurden die "Green Books" als Referenzdokumente verwendet. Auf sie wird im britischen Annex verwiesen, und sie sind in Großbritannien de facto Standard.

"Die Erreichung des Status ‚SCI Assessed' ist ein großes Plus für uns, wenn wir in die Märkte in Großbritannien und Europa einsteigen", sagte Damon Scaggs, Geschäftsführer von Design Data. "Angesichts der erstmaligen Einbeziehung europäischer Bemessungsnormen in SDS/2 US-amerikanische, kanadische und australische Bemessungsnormen sind bereits implementiert war es wichtig, die Software den rigorosen und ausführlichen Tests zu unterziehen, die das SCI durchgeführt hat. So erhalten unsere neuen Kunden in Europa das Vertrauen in unsere Verbindungen, das unsere Kunden auf der ganzen Welt schon seit mehr als 30 Jahren haben."

Laut der Website für SCI Assessed ist "SCI Assessed" ein etabliertes Gütezeichen, das als Bescheinigung vergeben wird, dass die technischen Daten der Hersteller vom SCI unabhängig verifiziert worden sind. Dieses Programm sorgt für Zuverlässigkeit bezüglich der vielfachen, von Händlern vorgelegten Leistungsdaten besonders dort, wo beispielsweise ein neues Produkt vorliegt oder die Werte auf Berechnungsmethoden außerhalb des Bereichs etablierter Standards basieren.

Über Design Data

Design Data, ein Unternehmen von Nemetschek, ist ein führender Software-Innovator für die Stahlindustrie in den Bereichen Herstellung, Detaillierung und Maschinenbau. SDS/2-Softwareprodukte bieten automatische Verbindungsoptimierung, Detaillierung, Maschinenbauinformationen, Herstellungsdaten und vieles mehr, wodurch die für das Design, Detaillierung, Herstellung und Errichten von Stahlkonstruktionen erforderliche Zeit reduziert wird. Das 1981 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Lincoln, Nebraska, USA, betreut Kunden in 17 Ländern. Informationen zu Design Data und SDS/2 können unter www.sds2.com abgerufen werden.

Über SCI

Das SCI ist seit über 30 Jahren eine weltweit bewährte, unabhängige Quelle für Informationen und Ingenieurwissen und nach wie vor der führende unabhängige Anbieter technischer Expertise, der Erfolgspraktiken für die Stahlbaubranche verbreitet. Das SCI bietet für jeden Aspekt des Stahlbaus umfassende Beratung, technische Informationen, Consultingleistungen und Mitgliedschaften für Hersteller, Ingenieure und Designer an.

