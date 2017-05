Wer Lambada hört, denkt zuallererst an einen Tanz. Doch wenn der Landwirt davon redet, meint er meistens Erdbeeren. Es handelt sich dabei um eine alte Sorte, die für ihren aromatischen und süßen Geschmack bekannt ist. Als eine der ersten leitet diese die Erdbeerzeit ein. Was alte Erdbeeren so besonders macht, verraten die Demonstrationsbetriebe Ökologischer Landbau....

