Der Rohstoffhändler Glencore ist an einer Übernahme des Rivalen Bunge interessiert. An den Aktienmärkten kommt die Nachricht gut an. Der Kurs des Unternehmens sprang am Abend deutlich in die Höhe.

Der in der Schweiz ansässige Rohstoffhändler Glencore erwägt die Übernahme des Rivalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...