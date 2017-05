MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" zu Manchester:

"Natürlich wird nun auch in England eine Debatte darüber beginnen, wo die Behörden im Vorfeld des Attentats versagt haben. Sie wird auch den Wahlkampf vor der Parlamentswahl am 8. Juni beeinflussen, selbst wenn sich Premierministerin Theresa May und ihr Herausforderer Jeremy Corbyn erst einmal eine Pause verordneten. Nur wo ansetzen? Bis zum Attentat von Westminster im März gehörte Großbritannien, das durch die IRA über eine lange Terror-Geschichte verfügt, zu den Vorbildern für Sicherheitsexperten: eine breit angelegte Videoüberwachung, modernste Technik für die Polizei und ein umfassender Austausch an Geheimdienstinformationen mit Australien, Kanada, Neuseeland und den USA. Dieses Netz hat viele Anschläge verhindert. Aber es scheint löchriger zu werden./zz/DP/she

AXC0004 2017-05-24/05:35