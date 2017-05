Dazu zählt auch die Ausgabe neuer Aktien. Konkret plant der südafrikanische Gold- und Platinproduzent neue Aktien im Volumen von rund einer Milliarde USD zu emittieren. Aktionäre die am Stichtag - Freitag, dem 26. Mai 2017 - im Besitz von Sibanye-Aktien sind, sowie in dessen Aktienregister registriert sind, können an dem Bezugsrechteangebot teilhaben.Dazu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...