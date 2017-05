Mit einem neuen Konzept will Karstadt endlich wieder Gewinn machen. Doch was als Neuerfindung des Warenhauses daher kommt, ist genau das nicht. Vielmehr ist der schleichende Abschied vom alten Geschäftsmodell.

Marktplatz. Das klingt nach Einkaufsständen unter freiem Himmel, nach Schlendern durch Gassen, die gesäumt sind von Lebensmittelangeboten. Doch wenn Karstadt-Chef Stephan Fanderl an einen Marktplatz denkt, scheint ihm etwas anderes vorzuschweben: Große Gebäude in der Innenstadt, in denen sich die Kunden unter künstlichem Licht statt freiem Himmel ihren Weg durch die Regale und Kleiderständer bahnen.

Das Warenhaus sei "der einzige physische Marktplatz in der Stadt", lässt sich Fanderl in einer Pressemitteilung zitieren. Das biete "die Möglichkeit sowohl für stationäre als auch für reine Online-Konzepte" mit Karstadt "in die Fläche zu gehen".

Dahinter steckt die Idee, Flächen effektiver zu nutzen und sie an andere Händler untervermieten. In Zukunft sollen Besucher einer Filiale also nicht nur bei Karstadt einkaufen können, sondern auch bei anderen Unternehmen, die ihre Waren in den Läden präsentieren und Karstadt dafür bezahlen.

Das soll wieder Gewinn in die Kassen von Karstadt bringen und den Restrukturierungsprozess "Fokus" beenden, den das Unternehmen nach der Übernahme durch René Benko begonnen hat.

Die Erfolge sind im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 15/16 zu begutachten. Karstadt hat dieses mit einem Verlust von 7,5 Millionen Euro abgeschlossen. Das ist zwar immer noch weit genug von schwarzen Zahlen entfernt, ein Jahr zuvor stand allerdings noch ein Fehlbetrag 65 Millionen Euro in den Büchern. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag mit 48 Millionen Euro sogar deutlich im Plus.

Diese immerhin bessere Entwicklung, verleitet die Karstadt-Geschäftsführung dann auch zu einer positiv gestimmten Prognose: Das laufende Geschäftsjahr will das Unternehmen erstmals mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis abschließen. Dafür müssen nun die Einnahmen gestärkt werden, denn der geringere Verlust speist sich vor allem aus Einsparungen - insbesondere durch Personalabbau.

