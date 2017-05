TLG IMMOBILIEN AG stockt Dividende um 11 % auf - Hauptversammlung stimmt Beschlussvorschlägen zu

Pressemitteilung

TLG IMMOBILIEN AG stockt Dividende um 11 % auf - Hauptversammlung stimmt Beschlussvorschlägen zu

- Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat mit deutlichen Mehrheiten angenommen

- Dividendenzahlung um rd. 11 % auf EUR 0,80 je dividendenberechtigter Stückaktie im Vergleich zum Vorjahr angehoben

- Vorstand zu weiteren Kapitalmaßnahmen ermächtigt - Frank D. Masuhr zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählt

Berlin, 24. Mai 2017 - Die gestrige ordentliche Hauptversammlung der TLG IMMOBILIEN AG unterstützt den eingeschlagenen Wachstumskurs der Gesellschaft. Die anwesenden Aktionäre nahmen alle von Vorstand und Aufsichtsrat eingebrachten Beschlüsse mit deutlichen Mehrheiten an. Die getroffenen Beschlüsse befassten sich neben den regulären Themen zum ordentlichen Abschluss des Geschäftsjahres 2016 unter anderem mit der Kapitalbeschaffung zur Finanzierung weiteren Wachstums der TLG IMMOBILIEN AG.

Mit einer Zustimmung von 99,9997 % des anwesenden stimmberechtigten Grundkapitals nahm die Hauptversammlung den Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2016 in Höhe von rund EUR 60,8 Mio. an. Gemäß dieses Beschlusses wird ein Gesamtbetrag von rund EUR 59,3 Mio. an die Aktionäre als Dividende ausgeschüttet. Das entspricht EUR 0,80 je dividendenberechtigter Stückaktie und liegt rd. 11 % über der Dividende vom Vorjahr (EUR 0,72 pro dividendenberechtigter Stückaktie). Der Restbetrag von rund EUR 1,5 Mio. wird als Gewinn auf neue Rechnung vorgetragen. Da die Dividende in vollem Umfang aus dem steuerlichen Einlagenkonto im Sinne des § 27 KStG geleistet wird, erfolgt die Auszahlung ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag und führt nicht zu steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG.

Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates wurden für das Jahr 2016 mit deutlichen Mehrheiten von 99,9 % bzw. 98,8 % des auf der Hauptversammlung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals der Gesellschaft entlastet.

Zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts 2017 wählte die Hauptversammlung mit einer 99,8-prozentigen Mehrheit des anwesenden stimmberechtigten Grundkapitals erneut die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH, Niederlassung Berlin.

Mit einer Mehrheit von 98,5 % des anwesenden stimmberechtigten Grundkapitals wurde darüber hinaus Frank D. Masuhr zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählt. Masuhr wurde gerichtlich als Nachfolger von Alexander Heße bestellt, der das Gremium zur Hauptversammlung 2016 auf eigenen Wunsch verlassen hat.

Ferner wurde die Anpassung der Aufsichtsratsvergütung mit einer 99,96-prozentigen Mehrheit des anwesenden stimmberechtigten Grundkapitals bestätigt.

Mit Mehrheiten von 94,5 % bzw. 84,7 % des anwesenden stimmberechtigten Grundkapitals wurden zudem die Schaffung eines weiteren Genehmigten Kapitals 2017 sowie die Ermächtigung des Vorstandes zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2017 beschlossen.

Im Rahmen von mehrheitlich angenommenen Beschlussfassungen wurden weiterhin Gewinnabführungsverträge zwischen der TLG IMMOBILIEN AG und ihren fünf Tochtergesellschaften bestätigt.

"Wieder einmal konnten wir ein Geschäftsjahr mit großem Erfolg und guten Zahlen abschließen und haben dabei stets das Vertrauen unserer Aktionäre genossen. Wir fühlen uns in unserem eingeschlagenen Wachstumskurs durch die gestrigen Beschlussfassungen mehr als bestätigt", kommentiert Peter Finkbeiner, Mitglied des Vorstandes der TLG IMMOBILIEN AG, den Ausgang der Hauptversammlung.

Niclas Karoff, ebenfalls Mitglied des Vorstandes der TLG IMMOBILIEN AG, ergänzt: "Wir streben an, unsere Plattform durch Immobilienankäufe auch zukünftig deutlich auszubauen und werden hierbei unsere Ansprüche an Qualität und Wertbeitrag in gewohnter Form beibehalten."

Alle relevanten Unterlagen zur Hauptversammlung 2017 können auf der Internetseite der Gesellschaft eingesehen werden:

www.tlg.de > Investor Relations > Hauptversammlung 2017

Christoph Wilhelm Sven Annutsch Unternehmenskommunikation Investor Relations Telefon: +49 30 2470 6355 Telefon: +49 30 2470 6089 E-Mail: christoph.wilhelm@tlg.de E-Mail: sven.annutsch@tlg.de Über die TLG IMMOBILIEN AG Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG ist ein führendes Unternehmen für Gewerbeimmobilien in Deutschland und steht seit mehr als 25 Jahren für Immobilienkompetenz. Die TLG IMMOBILIEN AG erzielt stabile Mieteinnahmen, verfügt über einen niedrigen Leerstand und eine sehr gute Gebäudesubstanz sowie hohe Marktexpertise durch ihre Mitarbeiter vor Ort. Als aktiver Portfolio Manager ist die TLG IMMOBILIEN AG ein Gewerbeimmobilienspezialist für Büro- und Einzelhandelsimmobilien: Sie bewirtschaftet in ihrem hochwertigen Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in Berlin, Frankfurt am Main, Dresden, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft über ein regional diversifiziertes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien in hoch frequentierten Mikrolagen. Es zählen weiterhin insgesamt sieben Hotels in Berlin, Dresden, Leipzig und Rostock zu ihrem Portfolio. Die Objekte der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen und langfristige Miet- bzw. Pachtverträge aus.

Zum 31. März 2017 beträgt der Immobilienwert EUR 2,2 Mrd. Der EPRA Net Asset Value je Aktie liegt bei EUR 18,62 zum Stichtag.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der TLG IMMOBILIEN AG nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der TLG IMMOBILIEN AG wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die TLG IMMOBILIEN AG übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

Sprache: Deutsch Unternehmen: TLG IMMOBILIEN AG Hausvogteiplatz 12 10117 Berlin Deutschland Telefon: 030 - 2470 - 50 Fax: 030 - 2470 - 7337 E-Mail: kontakt@tlg.de Internet: www.tlg.de ISIN: DE000A12B8Z4 WKN: A12B8Z Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange

