Der Unterstützungsbedarf im Mittelstand ist hoch - und so bietet die Plattform entsprechende Informationen an: Der ‚Industrie-4.0-Kompass' auf der Homepage des Netzwerks liefert einen schnellen und strukturierten Überblick über die deutschlandweiten nicht-kommerziellen Unterstützungsangebote zu Industrie 4.0. Die ‚Online-Bibliothek', die ‚Online-Landkarte' sowie ‚Anwendungsbeispiele' und ‚Testzentren' stehen als Ratgeber- und Wissensdatenbank für Industrie 4.0-Lösungen bereit. Bernd Leukert, Sprecher des Lenkungskreises der Plattform und Mitglied des SAP-Vorstands, sagte dazu: "Wir wollen in diesem Jahr einen Fokus darauf setzen, innovative Industrie-4.0-Projekte als Showcase vorzustellen". Nach Leukerts Worten sind es gerade die kleineren Unternehmen, die nach Orientierung bei der Frage suchen, wohin die Reise geht: "Leider gibt es hierzulande noch zu wenig große ...

