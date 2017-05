Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) hat nach dem Anschlag von Manchester mehr internationale Zusammenarbeit gegen Terrorismus gefordert. "Der internationale Terrorismus unterscheidet nicht nach EU-Staaten und Nicht-EU-Staaten", sagte Altmaier der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe).

"Deshalb muss die Zusammenarbeit zwischen allen Ländern, die vom Terrorismus betroffen sind, dringend verbessert und ausgebaut werden, auch wenn sie keine EU-Mitglieder sind, wie zum Beispiel die Schweiz, Norwegen oder demnächst auch Großbritannien." Bei dem Anschlag am Montagabend in Manchester waren mindestens 22 Menschen getötet und 59 weitere verletzt worden. Die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) hatte das Attentat für sich beansprucht.