Nordic Nanovector ASA - resultater for foerste kvartal 2017

OSLO, Norway, 24 mai 2017 /PRNewswire/ --

Nordic Nanovector (OSE: NANO) publiserer i dag resultater for foerste kvartal 2017. Selskapets ledelse vil gi en presentasjon av resultatene klokken 08:30 i Oslo - se ytterligere informasjon nedenfor.

Nordic Nanovector rapporterer om fortsatt operasjonell fremgang i foerste kvartal. Den pågående kliniske fase 1/2-studien med Betalutin®i fremskreden, sakte-voksende lymfekreft av typen non-Hodgkins lymfom (iNHL) utviklet seg i tråd med planen. Studiens sikkerhetskomite godkjente fortsettelse av klinisk evaluering av 20 MBq/kg Betalutin®med 100 mg/m2lilotomab, hvilket gir anledning til å bygge en solid base med kliniske data. Ledelsen fastholder planen om oppstart av den endelige Fase 2 PARADIGME studien i andre halvår 2017. Den foerste pasienten ble behandlet i Fase 1 studien for fremskreden og tilbakevendende diffus storcellet B celle lymfom (DLBCL) med Betalutin®. Selskapet besluttet også å utvide undersoekelsene av sin anti-radionuklide-konjungat (ARC) for Fase 2 kombinasjonsstudien for Betalutin®og rituximab, og en fase 1 studie av Humalutin', et kimert anti-CD37 ARC. Begge studiene er forventet å starte i loepet av andre halvår 2017.

«Det sterke momentet fra 2016 fortsatte inn i foerste kvartal 2017. Jeg er fornoeyd med den fremragende utviklingen Nordic Nanovector har i å utvide sine kliniske utviklingsprogrammer med Betalutin®i follikulært lymfom (FL) og nå også i DLBCL. Vi gleder oss også over planen knyttet til oppstart av nye kliniske studier senere i år. Disse kan utvide markedsmulighetene vesentlig for vår kreftsoekende ARC», sier administrerende direktoer i Nordic Nanovector, Luigi Costa.

Operasjonelle begivenheter i foerste kvartal 2017

Fremdriften fortsetter mot oppstart av Fase 2 PARADIGME-studien i andre halvår 2017 som planlagt, med Betalutin®i pasienter med iNHL (FL og andre undergrupper)

Foerste pasient behandlet med Betalutin®i Fase 1 studien hvor dosen kan bli oeket trinnvis for DLBCL

o Studien er åpen for rekruttering i USA og Europe

Beslutning om oppstart av Fase 2 klinisk studie for å undersoeke Betalutin®'s potensiale i kombinasjon med rituximab i andre linje FL

o Fase 2-studie forventes å starte i andre halvår 2017

Beslutning om å starte Fase 1 klinisk studie for å undersoeke potensialet for Humalutin'for behandling av NHL

o Prekliniske undersoekelser er gjennomfoert, Fase 1 studien forventes å starte i andre halvår 2017

Hendelser etter periodens slutt

Sikkerhetskomiteen godkjente fortsettelse av klinisk evaluering av 20 MBq/kg Betalutin®med 100 mg/m2lilotomab i en fase 2 utvidelse av Arm 4

Oppdaterte resultater fra LYMRIT 37-01 har blitt godkjent for presentasjon på ICML-kongressen i juni

o Sikkerhet og foreloepige tall for virkningsgrad fra alle evaluerbare NHL pasienter

Finansielle hoeydepunkt foerste kvartal 2017

(Beloep i parentes = samme periode i 2016 dersom ikke annet er oppgitt)

Omsetningen i foerste kvartal 2017 ble 0,078 millioner kroner (0,078 millioner kroner)

Totale driftskostnader for foerste kvartal var 65,8 millioner kroner (52,7 millioner kroner)

Samlet tap for foerste kvartal beloep seg til 55,8 millioner kroner (tap på 64,1 millioner kroner)

Kontantbeholdningen beloep seg til 933,3 millioner kroner ved utgangen av mars 2017 (1018,2 millioner kroner ved utgangen av desember 2016)

Fremtidsutsikter

Nordic Nanovectors utvikling foelger plan og bygger videre på framgangen oppnådd gjennom 2016. Etter å ha ytterligere styrket kontantbeholdningen, er selskapet i gang med å utvide sine strategiske planer for å nå videre og mer langsiktige mål utover Betalutin®i NHL. Disse er sentrert om å maksimere verdien av selskapets målrettede biofarmasoeytiske kandidater gjennom alle faser av NHL og andre store hematologiske kreftindikasjoner, å forberede kommersialiseringen av Betalutin®og selektivt utvide produktportefoeljen.

Betalutin®har en veldifferensiert produktprofil sammenlignet med sine konkurrenter. Det er så langt oppnådd lovende foreloepige resultater og det er god fremdrift i den kliniske studien Lymrit 37-01. Detter gir selskapet trygghet for å fastholde planen med oppstart av den endelige Fase 2 PARADIGME studien i annet halvår 2017. Ledelsen vil fortsette å rette innsatsen mot effektiv utoevelse av planer for å nå kliniske milepæler.

Selskapets kontantbeholdning er forventet å være tilstrekkelig til å nå den regulatoriske godkjenningssoeknaden for Betalutin®i foerste halvdel av 2019 og til å oppnå verdigenererende kliniske milepæler i de oevrige programmene.

Informasjon om presentasjon og webcast

Selskapets ledelse gir en presentasjon av resultatene i dag klokken 08:30.

Sted:

Thon Hotel Vika Atrium

Munkedamsveien 45

0250 Oslo

Moeterom: NYLAND

Presentasjonen kan foelges direkte på www.nordicnanovector.com under Investor

Relations / Webcast.

Resultatrapporten og presentasjonen er tilgjengelig på www.nordicnanovector.com

under seksjonen Investor Relations / Quarterly reports/ 2017 fra klokken 07:00 i

dag.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Luigi Costa, adm. dir

Tlf: +41 79 124 8601

Tone Kvåle, finansdirektoer

Tlf: 91 51 95 76

E-post: ir@nordicnanovector.com

Om Nordic Nanovector

Nordic Nanovector arbeider med utvikling og kommersialisering av innovativ behandling til pasienter for å moete store udekkede behandlingsbehov og videreutvikle kreftbehandling. Selskapet har ambisjoner om å bli en ledende aktoer innen utviklingen av målrettet behandling for hematologisk kreft.

Nordic Nanovectors ledende legemiddelkandidat under klinisk utvikling er Betalutin®, et målrettet CD37 antistoff-radionuklid-konjugat (ARC) utviklet for å forbedre og supplere dagens behandlingsalternativ for pasienter med lymfekreftformen non-Hodgkin's Lymfom (NHL). NHL er en indikasjon med et stort udekket behandlingsbehov og muligheter for såkalt «orphan drugs designation», en incentivordning for få frem nye legemidler til sjeldne sykdommer. NHL representerer er et voksende marked med et antatt markedspotensial på omkring 20 milliarder amerikanske dollar innen 2024.

Selskapet har som mål å utvikle Betalutin®, både alene og i kombinasjon med andre behandlingsformer, for behandling av varianter av NHL, og regner med å sende den foerste regulatoriske soeknaden for fremskreden follikulært lymfom i loepet av foerste halvår av 2019. Nordic Nanovector planlegger å beholde markedsfoeringsrettighetene og delta aktivt i kommersialiseringen av Betalutin®i viktige markeder.

Selskapet arbeider også med utvikling av en produktportefoelje med ARC og andre

immunterapier for flere kreftindikasjoner.

Ytterligere informasjon om selskapet er tilgjengelig på www.nordicnanovector.com

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

This information was brought to you by Cision http://news.cision.com

http://news.cision.com/nordic-nanovector/r/nordic-nanovector-asa---resultater-for-forste-kvartal-2017,c2272787

The following files are available for download: