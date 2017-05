Nach dem Terroranschlag in Manchester kündigt Premierministerin Theresa May harte Konsequenzen an: Mehr Soldaten sollen in die Städte. Unterdessen werden mehr Informationen über den Attentäter bekannt.

Nach dem Anschlag in Manchester wird in Großbritannien die Terroralarmstufe auf das höchste Niveau, von "ernst" auf "kritisch", angehoben. Es werde vermutet, dass ein weiterer Anschlag unmittelbar bevorstehen könnte, sagte May am Dienstagabend. Bewaffnete Soldaten würden damit verstärkt statt oder zusammen mit der Polizei in Städten eingesetzt, um in wesentlichen Bereichen zu patrouillieren und bei öffentlichen Veranstaltungen vor Ort zu sein - etwa bei Konzerten und Sportevents. Laut May ist das eine "angemessene und vernünftige Antwort" auf den Anschlag.

Die örtliche Polizei rief die Bürger zu erhöhter Wachsamkeit auf. Verdächtige Beobachtungen sollten sofort gemeldet werden, erklärte Polizeichef Ian Pilling am Mittwochmorgen via Twitter.

May sagte weiter, dass der mutmaßliche Attentäter Salman Abedi eventuell Teil eines größeren Netzwerks gewesen sei. Ermittler suchten im Laufe des Dienstags nach möglichen Komplizen des Selbstmordbombenattentäters. Die britische Polizei durchsuchte zwei Orte in Manchester und nahm einen 23-jährigen Mann fest. Abedi ...

