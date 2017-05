The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A0JQYS7 EUROGATE ANL.07/UNBEFR. BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1H9G5 DZ BANK IS.C53 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1HRP0 DZ BANK IS.7105VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0184911904 GENF KT. 12-17 BD01 BON CHF N

CA XFRA DE000HSH4FL0 HSH NORDBANK IS 13/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB8CB4 NORDLB 4 PH.BD.15/14 BD01 BON EUR N

CA WL1E XFRA DE000NWB0386 NRW.BANK 07/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA US06846NAC83 BILL BARRETT CORP. 2019 BD01 BON USD N

CA EOVA XFRA XS0148579153 E.ON INTL FIN. 02/17 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0785357848 WORLD BK 12/17 MTN BD01 BON NOK N

CA XFRA XS0301954771 TELENOR ASA 07/17 MTN BD02 BON EUR N

CA W9WB XFRA XS0302816672 CARGILL 07/17 MTN BD02 BON EUR N

CA 18HA XFRA XS0511389453 HERAEUS FINANCE ANL 10/17 BD02 BON EUR N

CA B8FN XFRA DE000A2E41E4 BIOFRONTERA NA O.N. NEUE EQ00 EQU EUR Y

CA GMMA XFRA DE000A2E41X4 GRAMMER AG O.N. JGE EQ00 EQU EUR Y