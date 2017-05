The following instruments on XETRA do have their first trading day 24.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0361532879 FLUGH.ZUER. 17-29 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0362748326 PFBK SCHW.HYP. 17-24 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0362748334 PFBK SCHW.HYP.17-27 647 2 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0362748342 PFBK SCHW.HYP. 17-35 649 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2E4PY8 IKB DT.IND.BK.MTN 17/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40L63 COBA MTN 17/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB4ZX2 BAY.LDSBK.IS. 17/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40L71 COBA 17/27 S.884 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UAS0 DZ BANK IS.A758 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CQ73 DZ BANK CLN E.9295 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CQ81 DZ BANK CLN E.9296 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CQ99 DZ BANK CLN E.9297 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CRC1 DZ BANK CLN E.9300 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0KRE7 DEKA USD FESTZINS 17/19 BD02 BON USD N

CA XFRA DE000DK0KRF4 DEKA GBP FESTZINS 17/22 BD02 BON GBP N

CA XFRA DE000DK0KRG2 DEKA AUD FESTZINS 17/19 BD02 BON AUD N

CA XFRA DE000NLB0M24 NORDLB GELDM.FRN 16/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB9A37 NORDLB 10 PH.BD.33/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013259033 PEUGEOT 17/24 MTN 2 BD02 BON EUR N

CA XFRA US191216CE82 COCA-COLA CO. 17/27 BD02 BON USD N

CA XFRA US191216CF57 COCA-COLA CO. 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1386305103 ASIAN DEV. BK 16/19 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1391064158 BNP PARIBAS 16-20 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1619861864 EXPORT-IMPORT BK 17/22MTN BD02 BON EUR N