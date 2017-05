FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

OTX XFRA CA6837151068 OPEN TEXT CORP. 0.117 EUR

MGA XFRA CA5592224011 MAGNA INTL INC. 0.245 EUR

3I7 XFRA CA4558711038 INDUSTRIAL ALL.INS.+FINL 0.231 EUR

31T XFRA CA38020T1021 GOBIMIN INC. 0.007 EUR

E17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.007 EUR

019 XFRA AU000000DLX6 DULUXGROUP LTD 0.087 EUR

27L XFRA KYG8191M1069 SKY LIGHT HOLDINGS LTD 0.004 EUR

S6N XFRA AU000000AST5 AUSNET SERVICES SHS 0.036 EUR

F03 XFRA US34959J1088 FORTIVE CORP. DL-,01 0.062 EUR

EVK XFRA DE000EVNK013 EVONIK INDUSTRIES NA O.N. 1.150 EUR

SCQA XFRA US8101861065 SCOTTS MIRAC.GRO A DL-,01 0.445 EUR

BOSS XFRA DE000A1PHFF7 HUGO BOSS AG NA O.N. 2.600 EUR

9TX XFRA CA87262K1057 TMX GROUP LTD 0.330 EUR

TLG XFRA DE000A12B8Z4 TLG IMMOBILIEN AG 0.800 EUR

BKMA XFRA CH0212255803 BURKHALTER HLDG SF 0,04 5.035 EUR

640 XFRA HK0000311099 CHINA RES.PHARMA.GRP O.N. 0.010 EUR

UHRA XFRA US8701231065 SWATCH GR.ADR 1/20/SF2,25 0.301 EUR

HI4 XFRA US4464131063 HUNTINGTON INGALLS DL-,01 0.534 EUR

QGJ XFRA US29977A1051 EVERCORE PRTNR A DL -,01 0.303 EUR

RS3 XFRA CNE1000021L3 CHINA RAIL.SIG.+COM.C.YC1 0.013 EUR

MHL XFRA US78409V1044 S+P GLOBAL INC. DL 1 0.365 EUR

GFF XFRA US3984331021 GRIFFON CORP. DL-,25 0.053 EUR