FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

NU5 XFRA NO0003106700 SOLON EIENDOM ASA NK 1 0.110 EUR

AVS XFRA NL0000334118 ASM INTL N.V. EO-,04 0.700 EUR

3TK XFRA MHY8565N1022 TEEKAY TANKERS DL -,01 0.027 EUR

MSPA XFRA MA0000011488 MAROC TELECOM INH. DH 6 0.581 EUR

4P7 XFRA KYG9684P1019 PACIFIC ONLINE LTD HD-,01 0.015 EUR

TYU2 XFRA KYG910191363 TRULY INTL HLDGS HD-,02 0.002 EUR

SCNR XFRA KYG8569A1067 SUNAC CHINA REG.S HD -,01 0.033 EUR

31S XFRA KYG846981028 STELLA INTL HLDGS HD-,10 0.046 EUR

S2N XFRA KYG8116M1087 SHENGUAN HLDGS GRP HD-,01 0.003 EUR

PW5 XFRA KYG720051047 POWERLONG RL EST.H.HD-,01 0.019 EUR

5MIA XFRA KYG5804G1047 MAOYE INTL REG S HD-,10

MI8 XFRA KYG5217R1011 KA SHUI INTL LTD HD-,10 0.001 EUR

QF9 XFRA ID1000102809 MULTI INDOCITRA RP 100 0.001 EUR

OAIA XFRA ID1000099500 PT RAMA.LEST.SEN. RP 50 0.002 EUR

TIB1 XFRA HK0669013440 TECHTRONIC I.SUBD. 0.034 EUR

TNU3 XFRA FR0010533075 GPE EUROTUNNEL SE EO -,40 0.260 EUR

MCH XFRA FR0000121261 MICHELIN NOM. EO 2 3.250 EUR

NOA3 XFRA FI0009000681 NOKIA OYJ EO-,06 0.170 EUR

PIG XFRA IE00BGH1M568 PERRIGO CO. PLCEO -,001 0.142 EUR

J4F XFRA CH0017875789 JUNGFRAUB. HLDG NA SF 1,5 1.923 EUR

NOEJ XFRA DE000A1H8BV3 NORMA GROUP SE NA O.N. 0.950 EUR

S92 XFRA DE000A0DJ6J9 SMA SOLAR TECHNOL.AG 0.260 EUR

SKB XFRA DE0007193500 KOENIG + BAUER AG ST O.N. 0.500 EUR

PWO XFRA DE0006968001 PROGRESS-WERK OBERK. O.N. 1.600 EUR

PFV XFRA DE0006916604 PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. 3.600 EUR

IVX XFRA DE0005859698 INVISION AG 0.500 EUR

FRA XFRA DE0005773303 FRAPORT AG FFM.AIRPORT 1.500 EUR

EKT XFRA DE0005313506 ENERGIEKONTOR O.N. 0.800 EUR

ECK XFRA DE0005199905 LUDW.BECK A.RATHAUSECK 0.650 EUR

BYW6 XFRA DE0005194062 BAYWA AG VINK.NA. O.N. 0.850 EUR

BYW XFRA DE0005194005 BAYWA AG NA. 0.850 EUR

9BM XFRA CNE100000F20 BBMG CORP. H YC 1 0.006 EUR

HU7 XFRA CNE1000001X0 ANHUI EXPRESSWAY CO-H-YC1 0.030 EUR

RMZ XFRA CA7819036046 RUSSEL METALS A 0.251 EUR

QB3 XFRA CA7481932084 QUEBECOR INC. B SUB.VTG 0.036 EUR