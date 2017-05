FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

PFV XETR DE0006916604 PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. 3.600 EUR

NOA3 XETR FI0009000681 NOKIA OYJ EO-,06 0.170 EUR

EVK XETR DE000EVNK013 EVONIK INDUSTRIES NA O.N. 1.150 EUR

EKT XETR DE0005313506 ENERGIEKONTOR O.N. 0.800 EUR

BOSS XETR DE000A1PHFF7 HUGO BOSS AG NA O.N. 2.600 EUR

UHRA XETR US8701231065 SWATCH GR.ADR 1/20/SF2,25 0.301 EUR

PWO XETR DE0006968001 PROGRESS-WERK OBERK. O.N. 1.600 EUR

ECK XETR DE0005199905 LUDW.BECK A.RATHAUSECK 0.650 EUR

TLG XETR DE000A12B8Z4 TLG IMMOBILIEN AG 0.800 EUR

NOAA XETR US6549022043 NOKIA OYJ A ADR 1/EO-,06 0.162 EUR

CVC1 XETR PA1436583006 CARNIVAL PAIRED CTF 0.356 EUR

NOEJ XETR DE000A1H8BV3 NORMA GROUP SE NA O.N. 0.950 EUR

S92 XETR DE000A0DJ6J9 SMA SOLAR TECHNOL.AG 0.260 EUR

SKB XETR DE0007193500 KOENIG + BAUER AG ST O.N. 0.500 EUR

MGA XETR CA5592224011 MAGNA INTL INC. 0.245 EUR

MCH XETR FR0000121261 MICHELIN NOM. EO 2 3.250 EUR

INP XETR US4601461035 INTL PAPER DL 1 0.412 EUR

MANC XETR US5616411014 MAN SE UNSP.ADR 1/10 0.290 EUR

BNPH XETR US05565A2024 BNP PARIBAS ADR 1/2/EO 2 1.292 EUR

BYW6 XETR DE0005194062 BAYWA AG VINK.NA. O.N. 0.850 EUR

FRA XETR DE0005773303 FRAPORT AG FFM.AIRPORT 1.500 EUR

BYW XETR DE0005194005 BAYWA AG NA. 0.850 EUR

IVX XETR DE0005859698 INVISION AG 0.500 EUR