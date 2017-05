Der Essens-Lieferdienst will offenbar sein IPO Mitte Juni ankündigen, rund vier Wochen später ist die Erstnotiz geplant. Delivery Hero wird dabei mit mehr als 3,5 Mrd. Euro bewertet. Der 2011 gegründeten Firma sollen mit dem Börsengang rund eine halbe Milliarde Euro zufließen. Bisher war der Börsengang erst im Herbst erwartet worden.br/>

Der Umsatz von Delivery Hero hat sich in den drei Monaten zu Jahresbeginn auf vergleichbarer Basis - also einschließlich der kürzlich erworbenen Rocket-Beteiligung Foodpanda - auf 121 (2016: 63) Mo. Euro fast verdoppelt. Die Kunden gaben 63 Mo. Bestellungen ab, 62 % mehr als ein Jahr zuvor. Delivery Hero liefert Menüs aus mehr als 150.000 Restaurants aus.br/>

Delivery Hero wäre voraussichtlich der dritte Neuzugang an der Frankfurter Börse in diesem Jahr. Der Elektromotoren-Hersteller Aumann hat bisher als einziger den Schritt geschafft. Dazu kommt voraussichtlich die Restaurant-Kette Vapiano, die aber mit einer Bewertung von 600 Mio. Euro und rund 200 Mio. Euro Emissionsvolumen weitaus kleiner ist als Delivery Hero.br/>

Bernecker Redaktion / www.bernecker.info