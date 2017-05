Vor dem Feiertag dürften sich am Mittwoch viele Anleger am deutschen Aktienmarkt zurückhalten. Zwar wird an Christi Himmelfahrt gehandelt, aber erfahrungsgemäß sind die Umsätze eher mau. Banken und Broker sagten für die Eröffnung daher wenig veränderte Kurse voraus. Am Dienstag hatte der Dax mit 12.659,15 Punkten 0,3 Prozent höher geschlossen.

