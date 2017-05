* In Übereinstimmung mit seiner Open-Innovation-Strategie stärkt diese Vereinbarung die Onkologie-Pipeline im Hauptforschungs- und -entwicklungsbereich von Pierre Fabre Pharmaceuticals

* Pierre Fabre Pharmaceuticals wird seine Spitzenexpertise in den Bereichen monoklonale Antikörper und Immunokonjugate in Verbindung mit seiner Kompetenz in klinischer Entwicklung und translationaler Medizin nutzen, um diese Assets in die Entwicklungsphase überzuführen

Pierre Fabre, die zweitgrößtefranzösische private Pharmagesellschaft, meldete heute die Unterzeichnung einer definitiven Kaufvereinbarung für die Übernahme des Biotechnologieunternehmens Igenica Biotherapeutics mit Sitz in Burlingame im US-Bundesstaat Kalifornien. Der Vertrag umfasst innovative, auf Immuncheckpoints gerichtete Immuntherapien, die in der Lage sind, die Resistenz gegenüber bestehenden Immuntherapien aufzuheben. Der fortgeschrittenste Asset befindet sich gegenwärtig in der präklinischen Phase und wird voraussichtlich in den kommenden 2 bis 3 Jahren an die Patienten verabreicht werden können. Der Vertrag umfasst zudem eine Reihe von Targets für frühzeitige Entdeckungen.

"Diese Vereinbarung steht in Einklang mit den jüngsten Kooperationen, die von Pierre Fabre und Biotechnologieunternehmen sowie akademischen Laboratorien in den Bereichen Onkologie und Dermatologie unterzeichnet wurden, und unterstützt unsere Forschungs- und Entwicklungdynamik durch externe Partnerschaften", so Laurent Audoly, Head of Pierre Fabre Pharmaceuticals R&D.

Frédéric Duchesne, Pharmaceutical Division Chief Executive Officer bei Pierre Fabre, ergänzte: "Die Expertise von Pierre Fabre im Bereich Onkologie basiert auf seiner mehr als 30-jährigen Erfahrung. Wir verfügen über zwei anerkannte Forschungs- und Entwicklungszentren mit spezialisierten Teams, die im Rahmen ihrer engen Zusammenarbeit Arzneimittel für Krebspatienten entwickeln. Dieser neue Vertrag stärkt die Position unseres Unternehmens, einen entscheidenden Einfluss auf die Revolution zielgerichteter Biotherapien auszuüben und unterstützt uns in unserem Streben, den Patienten einen bedeutenden klinischen Nutzen zur Verfügung zu stellen."

Im Rahmen dieses Vertrags wird Pierre Fabre vollständiger Eigentümer aller Assets. Über die finanziellen Bedingungen wurde Stillschweigen vereinbart.

"Wir sind hocherfreut, dass Pierre Fabre einen entscheidenden Beitrag zur klinischen Entwicklung des fortgeschrittensten Immun-Onkologie-Assets von Igenica für Krebspatienten leisten wird", so Edward van der Horst, Senior Director of Igenica's Preclinical Drug Development.

Über Igenica Biotherapeutics

Igenica Biotherapeutics konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung von Antikörpern in der Immun-Onkologie sowie von Antikörper-Arzneistoff-Konjugaten (ADCs) zur Krebsbehandlung. Das Unternehmen fördert das ADC-Entwicklungsspektrum von einem klinisch relevanten, zielgerichteten Ansatz und der Entdeckung funktionaler Antikörper zur ADC-Bildung, um die Entwicklung und Bereitstellung wirksamer Therapien für die Patienten zu beschleunigen.

Igenica wurde im Jahr 2009 von Robert Schreiber, Ph.D* mitbegründet und steht unter der Leitung eines bewährten Teams von Führungspersönlichkeiten, die in den Bereichen Antikörper-Arzneistoff-Entwicklung sowie in der klinischen Entwicklung und Vermarktung bereits großartige Erfolge nachweisen konnten.

*(Alumni des Lehrstuhls: Professor of Pathology and Immunology, Professor of Molecular Microbiology, Washington University School of Medicine)

Über Pierre Fabre

Pierre Fabre ist ein privates französisches Pharmaunternehmen im Bereich Gesundheit und Dermokosmetik, das im Jahr 1962 von Pierre Fabre gegründet wurde. Im Jahr 2016 verzeichnete das Unternehmen einen weltweiten Umsatz von 2,28 Milliarden Euro in 130 Ländern. Das Unternehmen ist in zwei Unternehmensbereiche unterteilt: Pharmazeutika (verschreibungspflichtige Medikamente, Consumer Health Care) und Dermokosmetik (u.a. mit der Marke Eau Thermale Avène), dem Marktführer in Europa und Asien). Das Unternehmen beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter weltweit und unterhält Tochtergesellschaften in 47 Ländern. Im Jahr 2016 wendete Pierre Fabre 14% seiner Umsätze aus dem Arzneimittelgeschäft für die Forschung und Entwicklung auf, wobei der Forschungsschwerpunkt auf die vier Bereiche Onkologie, Dermatologie, ZNS-Erkrankungen und Consumer Health Care gelegt wird.

Im Rahmen seiner Geschäftsstrategie geht das Unternehmen Pierre Fabre Laboratories dauerhafte und wissenschaftlich wertvolle Partnerschaften mit Innovatoren aus öffentlichen Forschungseinrichtungen (CNRS, Inserm ...), Instituten und Universitäten (Ecole Polytechnique de Lausanne, Université de Saclay ...), internationalen Pharmaunternehmen (Allergan, Abbvie, Maruho ...) und Biotechnologieunternehmen (Array, BioPharma, AbCheck, Cellectar ...) ein.

Durch die Obergesellschaft Pierre Fabre Participations des Konzerns werden 86% der Anteile von der Pierre Fabre Foundation, einer anerkannten gemeinnützigen Organisation seit 1999, bis zu 8.2% der Anteile von den Mitarbeitern des Unternehmens und die übrigen Aktien als eigene Aktien gehalten.

Weitere Informationen über Pierre Fabre finden Sie unter www.pierre-fabre.com

