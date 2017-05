London - Red Hat, der weltweite Anbieter von Open-Source-Lösungen, hat in London seine Red Hat Open Innovation Labs eröffnet. Die erste Einrichtung dieser Art in der EMEA-Region unterstützt Unternehmen dabei, Mitarbeiter, Methodik und Technologie zusammenzubringen. Das Ziel dabei ist es, Innovationen zu fördern und geschäftliche Herausforderungen schneller zu bewältigen. In den Red Hat Open Innovation Labs können Unternehmen in einer optimal ausgestatteten Umgebung direkt vor Ort mit Experten von Red Hat zusammenarbeiten. Die Beratung soll Unternehmen durch den Einsatz von Open-Source-Technologien und DevOps-Methoden - entweder in den Londoner Labs oder in einem Pop-Up Lab bei einem Kunden selbst - einen Vorsprung bei Innovationen und Softwareentwicklungsinitiativen verschaffen.Agile, skalierbare und sichere UmgebungDie Digitalisierung schafft die Basis für neue innovative Geschäftsplattformen. Viele Unternehmen planen die Entwicklung und Integration von Applikationen für ein solches Umfeld, es fehlen ihnen aber die dafür benötigten Tools. Die Red Hat Open Innovation Labs bieten die dazu erforderliche agile, skalierbare und sichere Umgebung, mit der Kunden in kurzer Zeit Applikationen erstellen können. Die Red Hat Open Innovation Labs unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von Microservices, deren Implementierung in Containern und deren Bereitstellung mit DevOps-Methoden in physischen, mobilen und Cloud-Umgebungen, die bei Bedarf in beliebige Richtungen skalieren.Zeitraum von vier bis zwölf WochenDie Red Hat Open Innovation Labs wurden 2016 gestartet. Dabei handelt es sich um einen dedizierten Consulting-Service, der Unternehmen über einen Zeitraum von vier bis zwölf Wochen in den Labs dabei unterstützt, Mitarbeiter, Methoden und Technologien zusammenzubringen und geschäftliche Herausforderungen zu bewältigen. Durch die Arbeit in den Red Hat Open Innovation Labs profitieren Unternehmen von der Betreuung ...

