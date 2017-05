Capita hatte schon vor dem Brexit mit einigen operativen Baustellen zu kämpfen. Durch das britische "No" zur EU ist die Lage aber wirklich prekär geworden. Der Outsourcing- und Infrastruktur-Dienstleister, der u.a. das Londoner Mautsystem betreibt, muss seine Geschäftsfelder neu ordnen und sich auf die wirklich margenstarken Aktivitäten fokussieren statt sich in kleinteiligen Projekten zu verzetteln. Dass die Aktie gegenüber dem Hoch aber gleich um zwei Drittel eingeknickt ist, war dennoch wohl eine etwas übertriebene Reaktion der Börse. Denn Capita steht - nach allem, was bekannt ist - nicht kurz vor der Insolvenz und wird auch dieses Jahr gutes Geld verdienen. Zwar kann der von üppigen Aufwendungen für...

