Die Ratingagentur Moody's sieht die Kreditwürdigkeit Chinas angesichts eines schwächeren Wirtschaftswachstums und einer steigenden Verschuldung kritischer. Die Kreditwächter senkten die Bonitätsnote um eine Stufe auf A1 von Aa3. Damit befindet sich das Rating vier Stufen unter der Spitzennote. Der Ausblick für das Rating ist nun stabil nach bisher negativ. Moody's hatte den Ausblick im März 2016 auf negativ gesenkt. Zur Begründung für die Abstufung verwiesen die Kreditanalysten darauf, dass die Finanzkraft des Landes in den kommenden Jahren etwas nachlassen dürfte. "Auch wenn die Reformfortschritte mit der Zeit die Wirtschaft wahrscheinlich verändern werden, dürften sie einen weiteren deutlichen Anstieg der Verschuldung nicht verhindern", so Moody's. Es ist die erste Abstufung von Moody's für China seit dem Jahr 1989.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 2Q, Palo Alto

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Verkauf bestehender Häuser April PROGNOSE: -1,1% gg Vm zuvor: +4,4% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.396,00 -0,08% Nikkei-225 19.721,66 +0,55% Hang-Seng-Index 25.375,82 -0,11% Kospi 2.315,45 +0,16% Shanghai-Composite 3.036,54 -0,83% S&P/ASX 200 5.762,40 +0,04%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Wenig verändert - Während es an den meisten Börsen in Ostasien nach günstigen US-Vorgaben leicht nach oben geht, verzeichnen die Plätze in Schanghai und Hongkong kleine Verluste. Hintergrund ist, dass die Ratingagentur Moody's China eine schlechtere Bonitätsnote von nun nur noch A1 verpasst hat, weil die Kreditwächter mit einer Abschwächung der Finanzkraft des Riesenreiches rechnen und mit steigenden Schulden im Zuge eines sich abschwächenden Wirtschaftswachstums. Laut Hao Hong, Analyst bei Bocom International in Hongkong, spricht Moody's nur bereits bekannte Dinge an, so dass die Abstufung für China-Experten nicht überraschend komme. Deswegen halte sich die Reaktion an der Börse auch in Grenzen. Greg McKenna, Chefstratege bei AxiTrader gibt speziell mit Blick auf Australiens Exportabhängigkeit von China auf kurze Sicht Entwarnung: "China hat seine Kapitalbilanz unter Kontrolle", sagt er. Wichtiger als das Rating ist für Australien, das Wirtschaftswachstum in China. Am Devisenmarkt zeigen Yuan und Austral-Dollar kleine Rücksetzer zum Dollar. Tagessieger ist die Börse in Tokio. Rückenwind vor allem für Aktien aus dem Exportsektor kommt vom zum Yen wieder etwas gestiegenen Dollar. In Singapur zeigen sich Noble leicht erholt nach ihrem gestrigen Absturz auf ein 17-Jahrestief. Die Aktie gewinnt 1,2 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Angetrieben von einem erhöhten Ausblick stiegen Intuit um 9,1 Prozent. Der Anbieter von Software vor allem für Steuern und Buchführung rechnet nun mit einem bereinigten Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr von 4,38 bis 4,40 Dollar statt bislang 4,30 bis 4,40. Beim Umsatz sollen nun 5,13 bis 5,15 Milliarden Dollar anfallen, während bislang 5 bis 5,1 Milliarden erwartet wurden. Der Kurs des vom Rohstoffkonzern Glencore umworbenen Agrarunternehmens Bunge kam um 3,4 Prozent zurück auf 78,95 Dollar. Spekulationen darüber hatten den Bunge-Kurs im regulären Geschäft um 16,6 Prozent nach oben getrieben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.937,91 0,21 43,08 5,95 S&P-500 2.398,42 0,18 4,40 7,13 Nasdaq-Comp. 6.138,71 0,08 5,09 14,04 Nasdaq-100 5.703,35 0,07 3,94 17,27 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 767,4 Mio 792,2 Mio Gewinner 1.765 2.026 Verlierer 1.212 944 unverändert 134 136

Gut behauptet - Die Wall Street fuhr den vierten Tag in Folge Gewinne ein. Allerdings hatten die Indizes Mühe, ein kleines Plus in den Handelsschluss zu retten. Unter den Branchen waren es diesmal die Finanzwerte, die dem Markt vorausliefen. Im Dow stiegen Goldman Sachs um 1,7 Prozent und JP Morgan um 1,3 Prozent. Hier stützten die in jüngster Zeit wieder anziehenden Renditen. Bei den übrigen Einzelwerten machten Bunge einen Sprung um 16,6 Prozent wegen des Übernahmeinteresse von Glencore. Fiat Chrysler fielen um 4,1 Prozent, nachdem der Autobauer von der US-Umweltbehörde EPA wegen Abgasmanipulation verklagt wurde. Mit Xilinx ging es um 5,2 Prozent nach unten. Die Analysten von Wells Fargo hatten die Aktie auf Marketperform abgestuft. Apple zeigten sich kaum verändert, nachdem das Unternehmen einen Patentstreit mit Nokia beigelegt hat. Der Kurs von Merck & Co stieg um 0,8 Prozent. Er profitierte von der Genehmigung der US-Gesundheitsbehörde FDA für das Medikament Keytruda.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,30 1,7 1,28 9,7 5 Jahre 1,83 3,0 1,80 -9,7 7 Jahre 2,09 2,9 2,06 -15,7 10 Jahre 2,29 3,1 2,25 -15,9 30 Jahre 2,95 3,6 2,91 -11,9

Am US-Anleihemarkt ging es nach unten. Belastet wurden die Notierungen von der Emission staatlicher und privater Anleihen. So brachte das Finanzministerium zweijährige Notes im Umfang von 26 Milliarden Dollar auf den Markt. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg um 3 Basispunkte auf 2,29 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:22 % YTD EUR/USD 1,1173 -0,1% 1,1185 1,1247 +6,2% EUR/JPY 125,13 +0,0% 125,08 125,00 +1,8% EUR/GBP 0,8612 -0,2% 0,8628 0,8663 +1,0% GBP/USD 1,2973 +0,1% 1,2963 1,2983 +5,1% USD/JPY 111,98 +0,1% 111,83 111,14 -4,2% USD/KRW 1127,45 +0,2% 1125,32 1123,62 -6,6% USD/CNY 6,8925 +0,0% 6,8900 6,8902 -0,8% USD/CNH 6,8836 +0,0% 6,8816 6,8808 -1,3% USD/HKD 7,7890 +0,0% 7,7879 7,7872 +0,5% AUD/USD 0,7447 -0,4% 0,7478 0,7488 +3,2%

Der Euro kam deutlich zurück, nachdem er in Reaktion auf starke europäische Konjunkturzahlen und einen deutschen ifo-Index auf Rekordhoch zunächst gestiegen war. Mit fast 1,1270 Dollar erreichte der Euro im frühen Geschäft ein Sechsmonatshoch. Doch Händler sagten, dass der Euro nun an eine Grenze komme, nachdem er in diesem Jahr gegen den Dollar bereits knapp 7 Prozent gutgemacht habe. Devisenstratege Marc Chandler von Brown Brothers Harriman sprach von einem "Turnaround Tuesday". Für einen Euro wurden im späten Geschäft nur noch 1,1180 Dollar gezahlt. Auch gegen Yen & Co erholte sich der US-Dollar. Im asiatisch dominierten Geschäft am Mittwoch geben der Yuan und der Austral-Dollar leicht nach, nachdem Moody's die Bonitätsnote Chinas gesenkt hat.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,61 51,47 +0,3% 0,14 -9,1% Brent/ICE 54,31 54,15 +0,3% 0,16 -7,3%

Die Ölpreise legten nach einem vorübergehenden Absacker den fünften Tag in Folge zu. Die Chancen seien gestiegen, dass sich die Opec-Mitglieder und einige andere Ölförderländer auf ihrer Konferenz am Donnerstag auf eine Verlängerung ihrer Förderdrosselung um neun Monate einigen, hieß es. Inzwischen ist offenbar auch der Irak damit einverstanden, der zunächst nur eine Verlängerung um sechs Monate mittragen wollte. Allerdings will US-Präsident Trump die Hälfte der strategischen Ölreserven seines Landes verkaufen. Diese Nachricht ließ die Ölpreise, die in den vergangenen Tagen stetig zugelegt hatten, am Dienstag vorübergehend nachgeben, obwohl die erforderliche Zustimmung des US-Kongresses zum Verkauf der Reserven keineswegs sicher ist. Später drehten die Preise dann wieder ins Plus. Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI notierte 0,7 Prozent höher bei 51,47 Dollar. In Asien verteidigen die Preise am Mitwoch diese Niveau, gestützt von den jüngsten Daten des American Petroleum Institute. Demnach sind in der vergangenen Woche die Vorräte an Öl, Benzin und Destillaten durchweg gesunken. Im Tagesverlauf werden die offiziellen US-Lagerdaten gemeldet. Auch hier werden sinkende Bestände erwartet.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.249,37 1.251,10 -0,1% -1,74 +8,5% Silber (Spot) 16,91 17,07 -0,9% -0,16 +6,2% Platin (Spot) 940,30 945,00 -0,5% -4,70 +4,1% Kupfer-Future 2,56 2,60 -1,3% -0,03 +1,8%

Sichere Häfen waren nach der Explosion in Manchester, zu der sich die Terrororganisation IS bekannt hat, nur kurze Zeit gefragt. Die Finanzmärkte reagierten auf derartige Ereignisse kaum noch, stellte ein Marktteilnehmer fest. Der Goldpreis rutschte mit dem anziehenden Dollar sogar ins Minus und gab 0,7 Prozent nach auf 1.252 Dollar je Feinunze.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

HANDELSABKOMMEN TTIP

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 24, 2017 01:52 ET (05:52 GMT)

Der einflussreiche US-Spitzenpolitiker Paul Ryan hat Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries einen Neustart der Verhandlungen über das umstrittene Freihandelsabkommen TTIP signalisiert. Die Jahre andauernden Gespräche um das Freihandelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union waren mit dem Ende der zweiten Amtszeit des früheren US-Präsidenten Barack Obama gescheitert.

BUNGE

Der Rohstoffkonzern Glencore hat einen Versuch zur Übernahme des US-Agrarunternehmens Bunge gemacht, wie der Konzern am späten Dienstag mitteilte. Zuvor war Entsprechendes bereits aus Kreisen bekannt geworden. Glencore sagte weiter, ein Erfolg sei nicht gesichert.

FIATCHRYSLER

muss sich wegen der Manipulation von Abgaswerten bei seinen Dieselfahrzeugen in den USA vor Gericht verantworten. Das US-Justizministerium reichte im Namen der Umweltbehörde EPA bei einem Bundesgericht in Detroit Zivilklage gegen den Konzern ein. Die Behörden werfen Fiat Chrysler vor, in knapp 104.000 Fahrzeugen mit Drei-Liter-Dieselmotoren eine Software verbaut und diese im Genehmigungsprozess verschwiegen zu haben.

MERCK & CO

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das Präparat Keytruda zur Behandlung von Tumoren mit einem bestimmten genetischen Defekt zugelassen. Es ist das erste Mal, dass die Behörde ein Krebsmedikament für eine solche Behandlung zulässt.

