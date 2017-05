Zürich (awp) - Das Medizinaltechnikunternehmen SHL Telemedicine lädt seine Aktionäre am 28. Juni 2017 zu einer ausserordentlichen Generalversammlung in Tel Aviv. Einziges Traktandum ist die Wahl von zwei unabhängigen Verwaltungsräten, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt. Die ausserordentliche Generalversammlung zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...