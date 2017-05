Dies, nachdem er am Dienstag mit 1,1268 USD zweitweise den höchsten Stand seit vergangenem November erreicht hatte, am Abend aber bereits wieder unter die Marke fiel. Am Morgen notiert der Euro mit 1,1176 USD leicht im Minus gegenüber dem Vorabend. Zum Franken erweist sich der Euro mit 1,0916 CHF am Mittwoch bisher stabil. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...