Wer dieser Empfehlung gefolgt war, wurde von den Stoppkursjägern in der vorigen Woche nicht überrascht. Der Ausrutscher wurde allerdings schnell wieder gutgemacht und es sieht so aus, als ob sich eine neue Trading-Chance ergeben könnte. Der charttechnische Widerstand rückt in Schlagdistanz und wenn der geschafft wird, steht einem Angriff auf das Jahreshoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...