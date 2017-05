(Meldung um weitere Angaben ergänzt) Burgdorf (awp) - Das Medizinaltechnikunternehmen Ypsomed ist im per Ende März abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 profitabel gewachsen. Besonders stark legte der Verkauf von Insulinpumpen zu. Die Aktionäre sollen am Erfolg in Form einer höheren Dividende beteiligt werden. Im laufenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...