Viele Investoren haben Israel nicht gerade in ihrem Anlagefokus. Das Land hat aber zum Beispiel nach dem Silicon Valley in Kalifornien/USA die höchste Konzentration an Startups. Allein dies könnte schon ein Argument für ein Investment sein. Im Folgenden stellen wir Ihnen daher einen ETF vor, der in den israelischen Aktienmarkt investiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...