Den Anfang macht ein 4,1 Billionen-Dollar-Etat mit drastischen Kürzungen bei Umweltbehörde und Sozialprogrammen. Vom Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Ryan, kommt Lob. Aber andere Republikaner sind nicht begeistert.

Die Haushaltspläne von US-Präsident Donald Trump für das kommende Wirtschaftsjahr sind in seiner eigenen Partei auf Kritik gestoßen. Die republikanische Nummer zwei im US-Senat, John Cornyn aus Texas, sagte, der Entwurf sei "grundsätzlich schon bei der Ankunft (im US-Kongress) tot". Sein Amtskollege, Senator Bill Cassidy, erklärte, dass er nicht glaube, dass die Budgetpläne des Präsidenten irgendwohin führten. Und der republikanische Abgeordnete im Repräsentantenhaus, Harold Rogers, der einen armen Bezirk im Osten von Kentucky vertritt, nannte die geplanten Kürzungen "drakonisch". Sein Kollege Fred Upton kritisierte: "Ich dachte, Mexiko bezahlt für die (Grenz-)Mauer, warum ist das dann in unserem Budget?" Steny Hoyer vom Repräsentantenhaus sagte, er könne sich nicht erinnern, in 36 Jahren im Kongress einen anderen Haushaltentwurf ...

