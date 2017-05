FMW-Redaktion

Gestern pendelte der Dax zwischen der 12600er und der 12700er-Marke - die alte Unterstützung bzw. später dann der alte Widerstand bei 12665 Punkten hat seine Relevanz verloren (weil inzwischen so häufig "durchhandelt"). Die US-Indizes trotz extrem schwacher Konjunkturdaten mehr oder weniger unverändert, das Volumen sogar noch dünner als am schon dünnst-volumigen Montag, daher sind Bewegungen an solchen Tagen kaum ernst zu nehmen.

Das große Thema heute Vormittag ist die Abstufung Chinas durch Moody's, was die Märkte im Reich der Mitte mit Kursabschlägen quittieren. Peking reagiert ungehalten: man unterschätze die Reformbemühungen der Regierung und überschätze die Schwierigkeiten der chinesischen Wirtschaft. Dass Peking so reagiert, zeigt aber doch, dass Moody's hier einen wunden Punkt getroffen hat: die ausufernde Verschuldung vor allem durch staatliche Unternehmen, sodass die Verschuldung Chinas ...

