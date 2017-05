FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch mit wenig Kursbewegung in den Handel gegangen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen geringfügig auf 160,77 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag nahezu unverändert bei 0,40 Prozent. Auch an anderen Rentenmärkten Europas blieben starke Kursbewegungen zunächst aus.

Die Bonitätsabstufung Chinas durch die Ratingagentur Moody's hatte an den Anleihemärkten keine sichtbaren Auswirkungen. Im Tagesverlauf stehen vergleichbar wenige Konjunkturdaten an. Im Blick der Anleger steht das am Abend erwartete Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed. Die Mitschrift dürfte auf Hinweise durchsucht werden, ob die Fed für Mitte Juni ihre nächste Zinsanhebung plant./bgf/stb

ISIN DE0009652644

AXC0054 2017-05-24/09:04