Seoul brachte eine Reihe von Patentverletzungsklagen gegen Mid-Power LEDs und High-Power LEDs ein, die von Everlight hergestellt werden

Seoul beantragte eine dauerhafte Verfügung sowie Rückruf und Zerstörung der betroffenen Everlight-Produkte

Seoul wird auch weiterhin Patentverletzungsklagen gegen Hersteller und Distributoren anstreben, sofern Seoul Patente verletzt werden

Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890) Am 28. April 2017 hat die Seoul Semiconductor Europe GmbH ("Seoul") am Landgericht Düsseldorf eine Patentverletzungsklage gegen Mouser Electronic Inc. ("Mouser") mit dem Vorwurf, LED-Produkte von Everlight zu verkaufen, eingereicht. Mouser ist ein weltweit agierender Händler von elektronischen Komponenten.

In der Klageschrift brachte Seoul vor, dass die Mid-Power LED-Produkte von Everlight die Patentrechte von Seoul verletzen. Seoul beantragte eine dauerhafte Verfügung, Schadenersatz sowie Rückruf und Zerstörung der mutmaßlich patentverletzenden Produkte.

Das betroffene Patent dient der Verbesserung der Lichtausbeute von LED-Geräten durch eine erhöhte interne Reflexionseffizienz, die in Mid-Power und High-Power LEDs verbreitet zum Einsatz kommt.

Diese Patentklage ist die zweite Patentverletzungsklage von Seoul, die LED-Produkte von Everlight betrifft. Im März 2017 strengte Seoul Semiconductor Co., Ltd. bereits einen Patentverletzungsprozess in Deutschland an, der gegen von Everlight und anderen LED-Herstellern gefertigte Hochleistungs-LED-Produkte gerichtet ist. Mit diesen Patentklagen unterstreicht Seoul seine Entschlossenheit, seine Rechte an geistigem Eigentum gegen Verletzungen zu verteidigen darunter Produkte, die aus Mid- Power und High-Power LEDs bestehen. Zusätzlich zu den von Seoul erhobenen Patentverletzungsklagen ist Everlight, wie nachstehend ausgeführt, auch von anderen Gerichtsverfahren bezüglich Patentverletzungen betroffen.

Nam Ki-bum, Vice President, Lighting Business Department bei Seoul, erklärte dazu: "Mehrere LED-Unternehmen sind trotz eines Mangels an wertvollen Patentportfolios in kurzer Zeit rapide gewachsen. Das heißt jedoch, dass sie praktisch auf Sand gebaut sind, denn den Produkten dieser Unternehmen fehlt eine feste Grundlage. Seoul investiert dagegen seit vielen Jahren 10 Prozent seiner Umsatzerlöse in Forschung und Entwicklung, um innovative Technologie zu entwickeln und sein Patentportfolio zu verstärken. In dem Bestreben, einen fairen Markt zu unterstützen, in dem die Rechte an geistigem Eigentum geachtet werden, wird Seoul die Lage weiterhin genau im Auge behalten und Klagen gegen Unternehmen die die Patente von Seoul verletzten in jeglichen Ländern erheben, wo diese Verletzung stattfindet."

Tabelle: Jüngste Patentklagen in der LED-Branche bezüglich Everlight-Produkten (Quelle: Diverse Medienberichte)

Kläger Beklagter Geschäftsbe-ziehung Patentierte Technologie Gericht Status Link Nichia WOFI Leuchten Everlight-Tochter Phosphor Landgericht Düsseldorf, Germany Nichia gewann den Prozess in erster Instanz und das Gericht erließ eine Verfügung http://www.ledinside.com/news/2016/12/nichia_clinches_two_legal_victories_against_everlight_in_german_district_courts http://www.nichia.co.jp/en/about_nichia/2016/2016_122102.html Nichia REGO-Lighting Einsatz eines weißen LED tube Lichtprodukts der Everlight-Tochter Zenar Phosphor Landgericht Düsseldorf, Germany Am 5. Dezember 2016 bestätigte das Gericht die Patentverletzung und entschied zugunsten von Nichia. http://www.nichia.co.jp/en/about_nichia/2016/2016_122101.html http://www.ledinside.com/news/2016/12/nichia_clinches_two_legal_victories_against_everlight_in_german_district_courts Nichia Everlight Everlight Phosphor Landgericht Düsseldorf, Germany Am 24. Oktober 2016 erließ das Gericht eine einstweilige Verfügung. http://www.nichia.co.jp/en/about_nichia/2016/2016_111701.html http://www.ledinside.com/news/2016/11/german_court_grants_nichia_preliminaryinjunctions_for_white_led_products_thatinfringed_patents Nichia Tachibana Eletech and E&E Japan Vertrieb von blauen LEDs, hergestellt von Everlight in Japan LED-Chip Landgericht Tokyo, Japan Am 14. Oktober 2016 bestätigte das Gericht die Patentverletzung und entschied zugunsten von Nichia. http://www.nichia.co.jp/en/about_nichia/2016/2016_102001.html http://www.ledinside.com/press/2016/10/nichia_wins_patent_infringement_lawsuit_against tachibana_and_ee_japan_in_tokyo Nichia Mouser Vertrieb von Everlight-Produkten Phosphor Landgericht Düsseldorf, Germany Am 7. Oktober 2016 erließ das Gericht eine einstweilige Verfügung. http://www.nichia.co.jp/en/about_nichia/2016/2016_101301.html http://www.ledinside.com/news/2016/10/german_court_grants_preliminary_injunction_against_mouser_based_on_nichia_yag_patent Nichia Everlight Everlight LED-Package The U.S. District Court for the Eastern District of Texas Federal Circuit bestätigte die Verletzung der Patente von Nichia. http://www.nichia.co.jp/en/about_nichia/2017/2017_050901.html http://www.ledinside.com/news/2017/5/nichia_wins_important_victory_in_federal_circuit_appeal Nichia EBV Elektronik GmbH Co. KG und EBV Management GmbH (beide "EBV"). EBV Elektronik GmbH Co. KG und EBV Management GmbH (beide "EBV"). Phosphor Landgericht Düsseldorf, Germany Anhängig http://www.nichia.co.jp/en/about_nichia/2017/2017_030802.html http://www.ledinside.com/press/2017/3/nichia_files_patent_infringement_lawsuit_against_ebv_in_germany_regarding_white_led_product_of_everlight Nichia Everlight Electronics (China) und Beijing Ducheng Yiguang Electronic Devices Selling Center Everlight-Tochter Phosphor Gericht für geistiges Eigentum, Beijing, China Anhängig http://www.nichia.co.jp/en/about_nichia/2016/2016_032401.html http://www.ledinside.com/news/2016/3/nichia_files_new_led_patent_infringement_lawsuits_respectively_in_china_and_us Seoul Semiconductor Mouser Vertrieb von Everlight-Produkten High-Power LED Landgericht Düsseldorf, Germany Anhängig http://www.ledinside.com/news/2017/4/seoul_semiconductor_files_patent_infringement_lawsuit_in_germany Seoul Semiconductor Mouser Vertrieb von Everlight-Produkten Mid-Power LED Landgericht Düsseldorf, Germany Am 28. April hat Seoul Semiconductor Patentklage eingereicht

