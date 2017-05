Berlin - In der Zeit von nur acht Monaten hat der digitale Vermögensverwalter LIQID ein Anlagevolumen von 100 Millionen Euro erreicht. Dieser Meilenstein ist bemerkenswert, da LIQID ein anspruchsvolles Kundensegment anspricht, das bisher eher bei Privatbanken zu finden war, und aktuell ausschließlich auf den deutschen Markt fokussiert ist.

Innerhalb kürzester Zeit ist das Berliner Unternehmen damit unter die größten digitalen Vermögensverwalter in Europa aufgerückt.

Expertise und Technologie

"Die digitale Vermögensverwaltung hat in Deutschland eine große Zukunft", kommentiert Christian Schneider-Sickert, CEO von LIQID, die rasante Entwicklung. "Um anspruchsvolle Kunden zu überzeugen, bedarf es vor allem einer Investment-Kompetenz, die sich in verschiedenen Marktphasen bewiesen hat. Seit mehr als drei Jahrzehnten betreut unser Team einige der größten Vermögen Deutschlands mit überdurchschnittlichem Erfolg. Wir haben ihre Expertise mit modernster Technologie verknüpft und bieten so eine im Markt weiterhin einzigartige Kombination." Dies sehen auch die LIQID Kunden so: In den letzten Monaten haben allein Bestandskunden ihre Anlagen um 11 Millionen Euro aufgestockt.

Kostengünstige und unabhängige Alternative zu Privatbanken

Im Durchschnitt verwalten Kunden 260.000 Euro mit LIQID. Der digitale Vermögensverwalter sieht sich als zeitgemäße, kostengünstige und unabhängige Alternative zu Privatbanken und hat dieses Ziel seit dem Marktstart im September 2016 bereits flächendeckend erreicht. Die insgesamt rund 400 Kunden mit einem Durchschnittsalter von 52 Jahren kommen aus 62 deutschen Städten. Über ein Drittel sind vorher nicht in der Vermögensverwaltung gewesen.

