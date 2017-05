Endlich ein Kaufsignal bei Jinkosolar, sozusagen das i-Tüpfelchen. Denn "fundamental hat die Aktie schon alles mitgebracht, was eine gute Aktie braucht", so Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Generell kann sich der Experte sogar eine flächendeckende Erholung der Branche vorstellen. Auf was es explizit bei Jinkosolar ankommt, erfahren Sie im Video! Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es auch um Gazprom, Bayer, Evotec, Medigene, Tesla und Orocobre. Das Interview finden Sie HIER.