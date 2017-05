Der Euro ist am Mittwoch in der Früh klar unter 1,12 US-Dollar geblieben. Um 9.00 Uhr hielt der Euro bei 1,1175 Dollar nach 1,1215 Dollar beim Richtkurs vom Dienstag. In New York hatte der Euro gegen 22.00 Uhr zuletzt mit 1,1182 Dollar notiert.Beim Euro-Dollar-Kurs gab es somit eine leichte Gegenbewegung zum jüngsten Höhenflug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...