Es ist eine Begegnung zweier unterschiedlicher Männer: US-Präsident Donald Trump ist im Vatikan mit Papst Franziskus zusammengetroffen. Überall in Rom waren die Sicherheitsvorkehrungen extrem hoch.

US-Präsident Donald Trump hat seine erste Audienz mit Papst Franziskus begonnen. Er kam am Mittwochmorgen zusammen mit seiner Frau Melania und Tochter Ivanka, die beide einen schwarzen Schleier trugen, am Vatikan an. Per Handschlag grüßten sich der 70-jährige Republikaner und das Katholiken-Oberhaupt und posierten für ein Foto.

Der Besuch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...