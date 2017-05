München (ots) -



Grillfans setzen immer weniger auf Kohle. Zwar werden gut die Hälfte der über CHECK24.de verkauften Grillgeräte mit Holzkohle angeheizt, doch die Anteile von Gas- (28 Prozent) und Elektrogrills (18 Prozent) nehmen zu.* Im Vergleich zu 2016 verdoppelte sich der Gasgrillanteil sogar.



Ein möglicher Grund: "Grillfans verwenden häufiger professionelle Gasgrills, mit denen sie das Fleisch bei optimaler Temperatur garen", sagt Dr. Timm Sprenger, Geschäftsführer für den Bereich Shopping bei CHECK24.de.



Guter Kaufzeitpunkt für Holzkohle- und Gasgrills, Preise für Elektrogrills ziehen bereits an



Egal ob klassischer Rost mit Holzkohle oder das Profigerät mit Gas - Grillfreunde sollten jetzt handeln. Holzkohlegrills kosten seit Mitte April bereits sechs Prozent weniger, gasbetriebene Geräte seit Anfang April sogar acht Prozent. Nur Verbraucher, die zu Beginn des Sommers elektrisch brutzeln wollen, zahlen im Schnitt acht Prozent mehr als noch Mitte März.



Gartengeräte: Rasenmäher und elektrische Heckenscheren aktuell günstig, Rasensprenger teuer



Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich neue Rasenmäher und Heckenscheren anzuschaffen. Ein Blick auf die Preisentwicklung im vergangenen Jahr zeigt: Günstiger wird es im Laufe des Jahres voraussichtlich nicht mehr. Die Preise für elektrische Heckenscheren stiegen zwischen Mitte Mai und Oktober 2016 um durchschnittlich neun Prozent.



Anders sieht die Preisentwicklung u. a. bei Hochdruckreinigern aus. Hier sanken die Preise im vergangenen Jahr ab Mai um sieben Prozent und waren Ende November am günstigsten. Bereits seit Anfang dieses Jahres verteuerten sich Rasensprenger um elf Prozent. Auch Vertikutierer erreichen bereits ein vergleichsweises hohes Preisniveau und werden bis zum Ende der Gartensaison nicht mehr günstiger.



