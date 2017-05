Die Stimmung in den deutschen Chefetagen könnte besser nicht sein. Der Ifo-Geschäftsklima-Index notiert im Mai so hoch wie zuletzt im Jahr 1991. Welche Branchen dabei besonders gut abschnitten und wo noch Nachhol-Potenzial herrscht, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperten Stefan Scharffetter von der Baader Bank mögliche Risiken aus den USA, die es im Auge zu behalten gilt.