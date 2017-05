Olaf Janßen löst Ewald Lienen als Cheftrainer des Zweitligisten FC St. Pauli ab. "Lienen ist ab sofort Technischer Direktor bei den Braun-Weißen", teilte der Verein am Mittwochmorgen mit.

Janßen war bisher Lienens Co-Trainer. "Mit Ewald Lienen als Technischem Direktor investieren wir in die sportliche Expertise und in die Werte unseres Clubs", sagte Vereinspräsident Oke Göttlich. Sportchef Andreas Rettig nannte den neuen Cheftrainer Janßen "einen absoluten Fachmann". Janßen selbst zeigte sich erfreut: "Ich freue mich sehr, dass mir der Verein das Vertrauen und die Möglichkeit gibt, als Cheftrainer zu arbeiten", so Janßen.

Er wolle sich ausdrücklich bei Ewald Lienen bedanken. Die Zusammenarbeit mit ihm sei "außergewöhnlich" gewesen. Lienen war seit Dezember 2014 Trainer des Zweitligisten. Janßens letztes Cheftrainer-Amt war bei Dynamo Dresden, wo er am Ende der Saison 2013/14 entlassen wurde.

St. Pauli hatte die aktuelle Saison nach schwachem Start auf dem siebten Platz beendet.